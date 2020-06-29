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29 июня 17:11

В Омске участники голосования по поправкам в Конституцию обнаружили меченые лотерейные билеты

Омские журналисты сообщили о меченых билетах лотереи «Мой регион», которая проводится среди участников голосования по поправкам в Конституцию. В этой лотерее ранее выиграла квартиру председатель УИК

В Омске участники голосования по поправкам в Конституцию обнаружили меченые лотерейные билеты

Омские журналисты сообщили о меченых билетах лотереи «Мой регион», которая проводится среди участников голосования по поправкам в Конституцию. В этой лотерее ранее выиграла квартиру председатель УИК.

Местное издание «Коммерческие вести» сообщает, что некоторые лотерейные билеты содержат пометку маркером на QR-коде. По таким билетам можно выиграть только мелкие призы: скидки в магазины, инструменты, дешевую бытовую технику. Некоторые граждане также заметили, что если подсветить билет фонариком, то можно увидеть категорию приза. Простые омичи и журналисты полагают, что члены избиркомов уже распределили между собой ценные призы, в частности, квартиры и автомобили.

Доказательством этой теории может служить и тот факт, что одну из квартир в «конституционной» лотерее выиграла председатель УИК 1352 Анна Ганева. Сама она заявляет, что выиграла квартиру честно. Женщина также отметила, что является не только председателем УИК, но и избирателем. Следовательно, она имела право участвовать в лотерее.

В свою очередь представитель оргкомитета акции «Мой регион» Сергей Белоусов заявил, что не нашел никаких намеков на махинации и обвинил журналистов в желании «хайпануть».: «Это было бы странно, если бы сразу на всех избирательных участках устроили сговор. Как мне кажется, у людей, которые пишут об этом, такой способ самовыразиться. Как сейчас говорит молодежь, хайпануть».

Председатель УИК в Омске выиграла квартиру на голосовании по поправкам в Конституцию

Однако то, что пометки на лотерейных билетах все-таки есть, подтвердил один из организаторов акции — президент Союза организаций торговли Омской области Борис Сватков. Он заверил, что всему виной — типографическая ошибка.

«Когда сертификаты доставили, мы увидели, что типография допустила ошибку. На сертификатах пропечатались категории подарков. А через день-два уже должна была состояться акция. Мы могли бы отправить сертификаты в печать заново. Но переделка стоит денег, а лишних денег во время кризиса у нас нет. К тому же неизвестно, успели бы за этот срок перепечатать такой объем сертификатов. И тогда 120 человек в ночь уселись вручную исправлять этот казус — закрашивать маркерами штрих-коды. Так что это не метки, и никакого злого умысла тут нет», — заявил он.

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