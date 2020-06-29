Действующий президент Польши Анджей Дуда не смог выиграть выборы в первом туре
В минувшее воскресенье в Польше состоялись президентские выборы. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимое для победы количество голосов, поэтому 12 июля пройдет второй тур
В минувшее воскресенье в Польше состоялись президентские выборы. Ни один из кандидатов не смог набрать необходимое для победы количество голосов, поэтому 12 июля пройдет второй тур.
Во второй тур президентских выборов вышли действующий глава государства Анджей Дуда и мэр Варшавы Рафал Тшасковский.
Примечательно, что еще в апреле рейтинги Анджея Дуды прочили ему победу уже в первом туре, однако к концу июня ситуация изменилась. Некоторые избиратели за время карантина по коронавирусу пришли к выводу, что команда Дуды недостаточно эффективно справляется с кризисом. В ходе выборов президент набрал 45,7% голосов.
Рафал Тшасковский заручился поддержкой 30% избирателей, хотя в апреле его рейтинг оценивался в 10%.
Президентские выборы в Польше должны были состояться 10 апреля, однако из-за коронавируса голосование перенесли на 28 июня. Польские избиратели голосовали на традиционных участках с соблюдением санитарных требований и по почте.