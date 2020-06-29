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29 июня 16:18

Корпорация «Росатом» больше трех месяцев удерживает на «самоизоляции» особо ценных сотрудников

Руководство государственной корпорации «Росатом» около трех месяцев удерживает «критически важных» сотрудников нескольких атомных электростанций (АЭС) на карантине, хотя многие ограничения властями уже давно сняты

Корпорация «Росатом» больше трех месяцев удерживает на «самоизоляции» особо ценных сотрудников
Фото: pates.rosenergoatom.ru

Руководство государственной корпорации «Росатом» около трех месяцев удерживает «критически важных» сотрудников нескольких атомных электростанций (АЭС) на карантине, хотя многие ограничения властями уже давно сняты.

Сотрудник АЭС Курской области рассказал изданию «Проект», что 3 апреля руководство сообщило ему о необходимости изолироваться, чтобы не заразиться коронавирусом. Мужчине дали на подпись бумагу о добровольной «самоизоляции» в санатории-профилактории. При этом руководство заверило, что на карантине сотруднику придется провести не более трех недель. В реальности же вынужденная самоизоляция сотрудников атомных электростанций затянулась. Им сказали ждать «особых распоряжений».

С 23 июня сотрудникам некоторых станций стали разрешать возвращаться домой, однако сотрудники Ленинградской, Смоленской и Курской АЭС по-прежнему находятся на самоизоляции.

По данным издания, «Росатом» решил изолировать ценных сотрудников, которых в случае летального исхода будет очень сложно заменить. Директор департамента коммуникаций госкорпорации Андрей Черемисинов отметил, что сотрудники и их семьи относятся к ситуации с пониманием и ответственностью.

Отметим, что согласно Европейской конвенции по правам человека, принуждение к самоизоляции нарушает право граждан на частную жизнь.

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