Власти не будут отказываться от повышения тарифов на коммунальные услуги
В России с 1 июля повысятся тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Власти решили не отказываться от повышения коммуналки в связи с пандемией коронавируса и падением доходов граждан
В России с 1 июля повысятся тарифы за жилищно-коммунальные услуги. Власти решили не отказываться от повышения коммуналки в связи с пандемией коронавируса и падением доходов граждан.
Телеканал «360» сообщает, что в некоторых регионах подорожают не все коммунальные услуги. Кроме того, из-за пандемии и ограничительных мер российских граждан пообещали не штрафовать некоторое время за неуплату ЖКУ, а также не отключать им воду и свет.
В Москве с 1 июля повысится плата за газ, электричество, тепло, горячую и холодную воду и канализацию. Больше всего – на 5% - подорожает электричество. Холодная вода подорожает на 4,5%, а остальные коммунальные услуги – на 3-4%.
Тарифы на содержание жилья, домофон, телеантенну и радиоточку, плата за капитальный ремонт останутся неизменными.