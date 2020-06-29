В Москве в жилом доме произошел взрыв и пожар. Есть погибшие
На северо-востоке Москвы в жилом доме произошел взрыв, который стал причиной пожара. Согласно предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек
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На северо-востоке Москвы в жилом доме произошел взрыв, который стал причиной пожара. Согласно предварительным данным, в результате происшествия погиб один человек.
Агентство ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах сообщает, что пожар начался в одной из квартир дома на улице Проходчиков, 3. Площадь пожара составляет 70 кв.м. Также сообщается, что огнем охвачены четыре квартиры.
Сейчас сообщается, что в результате происшествия один человек погиб, четверо пострадали. Всех жильцов дома эвакуировали.
Предварительной причиной произошедшего назывались утечка газа или нарушение эксплуатации газового оборудования.