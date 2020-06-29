Прокуратура ЯНАО поручила провести проверку по факту загрязнения нефтепродуктами реки Пяку-Пур
Прокурор Ямало-Ненецкого АО Анатолий Васильев поручил природоохранной прокуратуре организовать проверку по факту сообщений в социальных сетях о загрязнении реки Пяку-Пур нефтепродуктами
Прокурор Ямало-Ненецкого АО Анатолий Васильев поручил природоохранной прокуратуре организовать проверку по факту сообщений в социальных сетях о загрязнении реки Пяку-Пур нефтепродуктами. В ходе проверки будут приняты меры по установлению лиц, причастных к загрязнению водного объекта, а также привлечению их к установленной законом ответственности, в том числе по возмещению причиненного вреда.
В ведомстве призвали граждан, располагающих информацией об обстоятельствах загрязнения реки, сообщить данные сведения по телефону (3499) 53-21-08.
Ранее телеграм-канал «Ноябрьск online» сообщил, что на реке Пяку-Пур вверх по течению с Муравленковского моста (мост между «Карамовкой» и Муравленко) впадает речка со следами нефтепродуктов. Понтонные заграждения оказались неэффективными, поэтому нефть идет через вверх. Сейчас от реки идет запах нефтепродуктов.
По словам экологов, нефть необходимо собирать из реки, иначе она распадется на фракции, а тяжелая ее часть осядет на дно, где ее невозможно будет собрать на течении.