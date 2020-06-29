Стоимость проезда по новому участку ЦКАД для автомобилистов составит 2,5 рубля за один километр
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко назвал стоимость проезда по новому 23-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе
Глава «Автодора» Вячеслав Петушенко назвал стоимость проезда по новому 23-километровому участку Центральной кольцевой автодороги (ЦКАД) от Можайского до Новорижского шоссе.
Стоимость проезда по данному участку ЦКАД для легковых автомобилей составит 2,5 рубля за один километр новой трассы. Глава «Автодора» сообщил ТАСС, что этот участок дороги растягивается всего на 339 километров. «Умножайте на 2,5».
Автомобилисты, которые имеют транспондер в машинах (устройство, привязанное к банковской карте и с которого автоматически списывается оплата за проезд по платным дорогам), будут платить за езду по ЦКАД на 20% меньше.
23-километровый участок ЦКАД от Можайского до Новорижского шоссе был официально открыт 29 июня. В состав этого участка вошли реконструированный отрезок Московского малого кольца (ММК) и новый отрезок, который позволит сделать движение по Звенигороду более свободным.