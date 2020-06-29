Семья главы Чечни в начале нулевых годов получила от Управделами президента квартиру в Москве
В начале двухтысячных годов Рамзан Кадыров был прописан в квартире, расположенной в районе Очаково-Матвеевское. Сейчас квартира площадью 153 кв. м и стоимостью около 50 млн рублей принадлежит матери Рамзана Кадырова
Семья главы Чечни Рамзана Кадырова получила квартиру от Управделами президента в Москве, которая не была указана в декларации чиновника.
По данным «Открытых медиа», в начале двухтысячных годов Рамзан Кадыров был прописан в квартире, расположенной в районе Очаково-Матвеевское. Сейчас квартира площадью 153 кв. м и стоимостью около 50 млн рублей принадлежит матери Рамзана Кадырова.
Дом по адресу улица Веерная, 30, к.2, был построен в 1997 году ФГБУ «Управление по эксплуатации жилого фонда Управления делами президента РФ». В начале 2000-х квартиры от государства в этом доме получили генералы, политики и госслужащие. Еще одну квартиру получил первый президент Чечни Ахмат Кадыров.
В 2002 году Ахмат Кадыров, его супруга Аймани, дочери Зарган и Зулай и сын Рамзан с женой Медни и дочерями Айшат и Кариной, оформили эту квартиру в собственность. После гибели Ахмата Кадырова в результате теракта в 2004 году квартира перешла по наследству его семье. Рамзан Кадыров, который вместо отца возглавил Чечню, сохранял долю в московской квартире до 2010 года. При этом в декларации эта доля не была указана.
В ноябре 2010 года члены семьи Кадыровых по договору мены передали свои доли матери Рамзана и вдове Ахмата Аймани, руководительнице Фонда имени Ахмата Кадырова.
Согласно декларации главы Чеченской республики Рамзана Кадырова за 2019 год, ему принадлежит дом площадью 2344,3 кв. м и участок в 3668 кв. м. В совместном пользовании у него с супругой и 11 несовершеннолетних детей находится жилой дом площадью 300 кв. м. Супруге также принадлежит квартира в 209,8 кв. м в элитном ЖК «Воробьевы горы».
«Открытые медиа» также сообщают, что дом на Веерной, 30 корпус 2 известен тем, что в октябре 2002 года перед захватом «Норд-Оста» в нем останавливался Мовсар Бараев – главарь террористической группы.