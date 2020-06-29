В Москве полиция пресекла деятельность крупной финансовой пирамиды
Московские полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивается в 300 млн рублей. Пострадавшими силовики признали более 250 человек
Московские полицейские пресекли деятельность финансовой пирамиды, ущерб от которой оценивается в 300 млн рублей. Пострадавшими силовики признали более 250 человек.
В ГУ МВД по Москве поступило несколько заявлений от граждан, которые стали жертвами мошенников. Потерпевшие в качестве дольщиков по займам денежных средств заключили договоры с некой финансово-кредитной организацией, расположенной на Ленинском проспекте. Сначала дольщикам исправно выплачивались проценты от вложений им выплачивались, а по истечении срока действия договора аферисты предложили заключить гражданам похожее соглашение, но уже другой организацией. После этого выплаты по вкладам прекратились.
В рамках расследования уголовного дела по факту мошенничества оперативники задержали четыре человека. Согласно материалам дела, жительница Москвы с целью хищения денежных средств граждан создала кредитно-потребительский кооператив, который широко рекламировался в интернете. Однако в реальности данная организация не имела лицензии на осуществление соответствующей деятельности. Клиентам обещались высокие проценты, однако на самом деле они получали доходы только за счет взносов новых вкладчиков.
Силовики в ходе обысков изъяли у задержанных оборудование с электронными базами, бухгалтерские документы, списки вкладчиков с суммами и черновые записи.