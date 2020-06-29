ЦИК пригрозил россиянке из Израиля уголовной ответственностью за тройное голосование по поправкам
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что «гражданка злоупотребила своим правом», а на такой случай в Уголовном кодексе России есть статья 142.2, которая предусматривает за незаконную выдачу и получение бюллетеня штраф до 300 тысяч рублей
Центризбирком пригрозил россиянке Яэль Ильински, проживающей в Израиле, уголовным делом за тройное голосование по поправкам в Конституцию.
Секретарь ЦИК Майя Гришина заявила, что «гражданка злоупотребила своим правом», а на такой случай в Уголовном кодексе России есть статья 142.2, которая предусматривает за незаконную выдачу и получение бюллетеня штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до трех лет.
При этом представитель ЦИК не смогла объяснить, почему россиянка смогла проголосовать три раза, ведь задачей властей является недопущение таких нарушений.
Яэль Ильински рассказала, что проголосовала по поправкам в Конституцию в посольстве России в Тель-Авиве, в консульстве в Хайфе, а также онлайн. Кроме того, в консульстве в Хайфе чиновники выдали бюллетень для голосования ее 17-летней дочери.
Ранее также сообщалось, что два раза проголосовать (на избирательном участке и онлайн) смогли телеведущий «Дождя» Павел Лобков и россиянин, проживающий в Лондоне.
Во всех случаях Центризбирком отказался признать халатность ответственных сотрудников и обвинил избирателей в провокации.