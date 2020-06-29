Глава МИД Сергей Лавров затруднился назвать сроки открытия российских границ
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT не смог ответить на вопрос о сроках открытия российских границ, которые были закрыты в конце марта в связи с пандемией коронавируса
Министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью телеканалу RT не смог ответить на вопрос о сроках открытия российских границ, которые были закрыты в конце марта в связи с пандемией коронавируса.
Сергей Лавров заявил, что его ведомство «в режиме реального времени» снабжает российское правительство данными о ситуации с коронавирусом в иностранных государствах. Однако сам министр не смог ответить, когда будут открыты границы и возобновлено международное авиасообщение.
Глава МИДа также прокомментировал заявление журналиста RT Антона Красовского о том, что некоторые россияне в условиях пандемии коронавируса выезжают за границу, например в Турцию, через Белоруссию. Сергей Лавров заявил, что власти не могут запретить людям пользоваться этой возможностью.
«Другое дело, конечно, что осторожность и здравый смысл должны присутствовать при принятии этих решений», - отметил глава МИД России.