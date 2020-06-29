29 июня 11:57
Россиянам разрешат подавать жалобы на органы власти через портал «Госуслуги»
Минкомсвязи и цифрового развития предложило сделать портал государственных услуг единым окном для жалоб и обращений граждан в органы власти. Жалобу на плохую работу государственных учреждений смогут подать россияне, зарегистрированные в ЕСИА
Минкомсвязи и цифрового развития предложило сделать портал государственных услуг единым окном для жалоб и обращений граждан в органы власти. Жалобу на плохую работу государственных учреждений смогут подать россияне, зарегистрированные в единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
В пояснительной записке к соответствующему законопроекту говорится, что на портале «Госуслуги» будет создан рубрикатор конкретных ситуаций для направления обращений и жалоб. Также сервис сможет автоматически перенаправлять обращения в уполномоченный орган. Сами граждане будут получать уведомления о ходе рассмотрения их жалобы.
Обращения и жалобы граждане смогут подать также в письменной форме в МФЦ или по почте.