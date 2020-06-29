Журналисты потребовали от СКР разобраться с «отдельным государством Потанина» на Таймыре
Сотрудники средств массовой информации из разных регионов России, которые входят в объединение «Синдикат-100», потребовали от Следственного комитета вмешаться в расследование крупной экологической катастрофы в Норильске
Сотрудники средств массовой информации из разных регионов России, которые входят в объединение «Синдикат-100», потребовали от Следственного комитета вмешаться в расследование крупной экологической катастрофы в Норильске, произошедшей по вине «Норильского никеля».
Обращение журналистов связано с недавней ситуацией, когда сотрудники норильского аэропорта не дали депутату Мосгордумы Сергею Митрохину, экологам из «Гринпис» и журналистам «Новой газеты» вывезти в Москву на исследование пробы почвы и воды. Начальник службы безопасности заявил, что в городе только «Норникель» решает, что можно вывозить, а что нельзя. Мужчина добавил, что «аэропорт – это тоже «Норникель»».
«В этой связи хотелось бы напомнить, что Норильск пока еще является городом в составе Российской Федерации. И на его территории должны действовать законы России. Статья 7 закона «О государственной тайне» запрещает засекречивать информацию о состоянии экологии и санитарии. Статья 144 Уголовного кодекса РФ устанавливает ответственность за воспрепятствование законной деятельности журналистов. Сотрудник службы безопасности аэропорта Стебаев и руководство «Норникеля» умудрились нарушить обе эти статьи. Выбирайте теперь, кто будет отвечать», - говорится в заявлении.
Кроме того, в заявлении говорится, что в Норильске журналистов «Новой» и экологов трижды пытались задержать, преследовали их на вертолете.
Журналисты требуют от Следственного комитета разобраться, на каком основании миллиардер Владимир Путин построил на Таймыре отдельное государство со своими законами.