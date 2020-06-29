29 июня 10:59
В Норильске произошел пожар на полигоне промышленных отходов
Загорелся полигон твердых промышленных отходов ООО «Байкал-2000» на площади 1000 квадратных метров. По словам очевидцев, дым идет в сторону тундры, а расстояние до ближайших жилых домов от места пожара составляет всего несколько километров
Фото: Интерфакс
В Норильске произошел пожар на полигоне промышленных отходов площадью около тысячи квадратных метров.
По данным «Интерфакса», загорелся полигон твердых промышленных отходов ООО «Байкал-2000» на площади 1000 квадратных метров. По словам очевидцев, дым идет в сторону тундры, а расстояние до ближайших жилых домов от места пожара составляет всего несколько километров.
Это уже не первое экологическое происшествие в Норильске с конца мая. так, 29 мая на ТЭЦ-3 АО «НТЭК» (входит в «Норильский никель») произошла авария, в результате которой не менее 17 тысяч тонн топлива вылилось в водоемы и почву. 28 июня в городе сотрудники обогатительной фабрики, принадлежащей «Норникелю», слили в озеро Пясино токсичные отходы.