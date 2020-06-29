Ведущий программы «Вести» на госканале отказался пиарить поправки в Конституцию и уволился
Красноярский ведущий информационной программы «Вести» на телеканале ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов уволился из-за нежелания «пиарить откровенно деструктивные действия властей» и «участвовать в этом безумии»
Красноярский ведущий информационной программы «Вести» на телеканале ГТРК «Красноярск» Владимир Жаринов уволился из-за нежелания «пиарить откровенно деструктивные действия властей» и «участвовать в этом безумии», под которым он подразумевает голосование по поправкам в Конституцию.
На своей странице в Facebook Владимир Жаринов заявил, что почти семь лет он писал горячие новости, готовил репортажи с мест событий, вел выпуски новостей и старался быть объективным. Однако то, что происходит сейчас, оказалось выше его понимания.
«Поправки в Конституцию - историческое преступление. К отпиариванию которого привлекают некую сомнительную викторину (один из организаторов, прости господи, «Ассоциация юристов России»), мнения списанных историей «випов» - именно в кавычках, некие подачки на детей…», - заявил Владимир Жаринов.
Телеведущий выразил мнение, что у проголосовавших за поправки в Конституцию нет самоуважения, и они продают свой интерес и свое будущее. «За всю карьеру мне не приходилось пиарить откровенно деструктивные действия властей. И сейчас не хочу. Я вижу единственный выход, чтобы не участвовать в этом безумии — уволиться. Ну и, разумеется, голосовать не пойду», - добавил Жаринов.