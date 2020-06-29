29 июня 10:44
В России за сутки зарегистрировано 6 719 новых случаев заражения коронавирусом
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 641 156 человек. За прошедшие сутки было зарегистрировано 6 719 новых случаев заражения. При этом число полностью излечившихся от этой болезни достигло 403 430 человек
Фото: vi-covid19.com
В России общее число заразившихся коронавирусной инфекцией выросло до 641 156 человек. За прошедшие сутки было зарегистрировано 6 719 новых случаев заражения. При этом число полностью излечившихся от этой болезни достигло 403 430 человек.
За сутки от коронавируса и вызванных им осложнений скончалось 93 человека. За весь период умерли 9 166 пациентов.
В Москве зарегистрировано 782 новых случая заражения COVID-19, в Московской области – 335, в Санкт-Петербурге – 219, в Нижегородской области – 218, в Свердловской области – 214, в Ростовской области – 97, в Красноярском крае – 141, а в Ханты-Мансийском АО – 277.