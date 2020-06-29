Российских туристов освободили от обязанности предоставлять справки об отсутствии коронавируса
В России сотрудники санаториев больше не будут требовать от отдыхающих справки об отсутствии у них коронавирусной инфекции и справки об эпидемиологической обстановке в районах их проживания
В России сотрудники санаториев больше не будут требовать от отдыхающих справки об отсутствии у них коронавирусной инфекции и справки об эпидемиологической обстановке в районах их проживания.
В Ростуризме сообщили, что договорились об отмене этого «избыточного» требования, поэтому туристы могут планировать свои путешествия как в санатории, так и в другие места размещения.
При этом взамен справки об отрицательном тесте на COVID-19 введено обязательное требование о предоставлении документа об отсутствии контакта с больными в последние две недели, сообщают «Известия».
Напомним, что ранее отдыхающие должны были предоставлять при заезде курортную карту с историей болезни и направление от врача и документ о санэпидокружении. Некоторые туристы игнорировали данное требование, поэтому санатории отказывались их заселять без справок.