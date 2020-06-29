Проживающая в Израиле россиянка смогла три раза проголосовать по поправкам в Конституцию
Проживающая в Израиле россиянка три раза смогла проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Яэль Ильински рассказала «МБХ медиа», что сначала она проголосовала онлайн, а затем в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе
Проживающая в Израиле россиянка три раза смогла проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Яэль Ильински рассказала «МБХ медиа», что сначала она проголосовала онлайн, а затем в посольстве России в Тель-Авиве и в консульстве в Хайфе.
По словам женщины, ни в одном из консульств ее не спрашивали и не проверяли, зарегистрирована ли она для участия в электронном голосовании.
Более того, 17-летняя дочь Яэль Ильински смогла проголосовать по поправкам в посольстве в Хайфе. При этом в российском посольстве в Тель-Авиве у девушки догадались спросить возраст. Напомним, что голосовать в России можно с 18 лет.
Ранее российский гражданин, проживающий в Лондоне, сообщил, что проголосовал два раза. Сначала в посольстве России, а затем на портале mos.ru. Все всех случаях его голос был засчитал.
В Центризбиркоме факты двойного и даже тройного голосования по поправкам в Конституцию пока не прокомментировали.