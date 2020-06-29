В Москве около инфекционной больницы для коронавирусных пациентов нашли мешки для трупов
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке (Новая Москва) Денис Проценко сообщил, что примерно в километре от медицинского учреждения были обнаружены пакеты, предназначенные для перевозки тел умерших
Главный врач инфекционной больницы в Коммунарке (Новая Москва) Денис Проценко сообщил, что примерно в километре от медицинского учреждения были обнаружены пакеты, предназначенные для перевозки тел умерших. Одновременно с этим медик опроверг данные о том, что там же были обнаружены и медицинские карты пациентов.
«Сообщения о том, что были также найдены медицинские карты пациентов, не соответствует действительности», - написал Денис Проценко в Facebook.
Главврач больницы сообщил, что сейчас в ситуации разбираются правоохранительные органы. Проценко добавил, что процедура выдачи тел умерших строго регламентирована законом, а вся необходимая информация и документация была передана правоохранительным органам.
Ранее издание Readovka сообщило, что 28 июня около инфекционной больницы в Коммунарке, которая в основном принимает пациентов с коронавирусом, обнаружили мусорные пакеты с медицинскими картами умерших пациентов, бирками и якобы зараженной кровью. Очевидцы рассказали изданию, что часть мешков лежала у эстакады, а другие отнесло ветром к жилым домам и зоне отдыха в районе реки Малая Сосенка.