29 июня 03:11
L’Oreal отказалась от использования слов «белый» и «осветляющий» из-за протестов против расового неравенства
Крупная косметическая компания L’Oreal на фоне массовых протестов в США против расового неравенства отказалась от использования в описании своей продукции слова «белый», «отбеливающий» и «осветляющий»
Крупная косметическая компания L’Oreal на фоне массовых протестов в США против расового неравенства отказалась от использования в описании своей продукции слова «белый», «отбеливающий» и «осветляющий».
В официальном заявлении компании говорится, что The L’Oreal Group решила удалить слова «белый» / «отбеливающий» и «светлый» / «осветляющий» со всей своей продукции для кожи.
L’Oreal не единственная компания, которая внесла изменения в свою политику в связи с массовыми протестами по поводу дискриминации темнокожего населения. Ранее гигант Johnson & Johnson сообщил о прекращении продажи кремов и лосьонов, отбеливающих кожу. Также компания уберет слово «осветление» из описания своих товаров.