Проживающий в Лондоне россиян смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию
Российский гражданин, который в настоящее время проживает в Лондоне, смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Мужчина проголосовал в российском посольстве, а затем - онлайн
Российский гражданин, который в настоящее время проживает в Лондоне, смог дважды проголосовать по поправкам в Конституцию РФ. Мужчина проголосовал в российском посольстве, а затем - онлайн.
Движение в защиту прав избирателей «Голос» на своем сайте пишет, что проживающий в Лондоне москвич прислал сообщение на «Карту нарушений» о том, что он смог два раза проголосовать по поправкам в Основной закон. Мужчина приложил фотографию с бюллетенем на избирательном участке при посольстве и записал видео, в котором голосует онлайн.
Напомним, ранее телеведущий «Дождя» Павел Лобков сообщил, что в первый день голосования смог дважды выразить свою волю по вопросу изменения Конституции. Он также проголосовал сначала на избирательном участке, хотя заранее зарегистрировался на электронное голосование, а затем - онлайн.
Глава ЦИК Элла Памфилова обвинила телеведущего в провокации, хотя сотрудники избиркомов обязаны пресекать такие нарушения. По факту двойного голосования также проводит проверку московская полиция.