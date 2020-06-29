Правительство признало железнодорожные и пассажирские перевозки пострадавшими от коронавируса отраслями
Согласно постановлению правительства, специальные меры поддержки предусмотрены для железнодорожных и водных пассажирских перевозок
Глава российского правительства Михаил Мишустин расширил список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса и ограничительных мер.
Согласно постановлению правительства, специальные меры поддержки предусмотрены для железнодорожных и водных пассажирских перевозок. В кабмине отметили, что спрос на этот вид перевозок упал из-за коронавируса. В частности, спрос на поезда дальнего следования упал на 77%.
Мерой поддержки для указанных отраслей станет отсрочка арендных платежей на недвижимое имущество, отсрочка по уплате всех видов налогов (кроме НДС), а также выдача беспроцентных кредитов на неотложные нужды и выплату зарплат, льготных кредитов по ставке 2% и введение моратория на банкротство. Также надзорные ведомства пока откажутся от проведения плановых и внеплановых проверок предприятий отрасли.