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29 июня 01:34

Правительство признало железнодорожные и пассажирские перевозки пострадавшими от коронавируса отраслями

Согласно постановлению правительства, специальные меры поддержки предусмотрены для железнодорожных и водных пассажирских перевозок

Правительство признало железнодорожные и пассажирские перевозки пострадавшими от коронавируса отраслями

Глава российского правительства Михаил Мишустин расширил список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса и ограничительных мер.

Согласно постановлению правительства, специальные меры поддержки предусмотрены для железнодорожных и водных пассажирских перевозок. В кабмине отметили, что спрос на этот вид перевозок упал из-за коронавируса. В частности, спрос на поезда дальнего следования упал на 77%.

Мерой поддержки для указанных отраслей станет отсрочка арендных платежей на недвижимое имущество, отсрочка по уплате всех видов налогов (кроме НДС), а также выдача беспроцентных кредитов на неотложные нужды и выплату зарплат, льготных кредитов по ставке 2% и введение моратория на банкротство. Также надзорные ведомства пока откажутся от проведения плановых и внеплановых проверок предприятий отрасли.

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