29 июня 01:05
Президент Владимир Путин сдает тесты на коронавирус каждые три-четыре дня
Российский президент Владимир Путин сдает тесты на коронавирусную инфекцию каждые три-четыре дня. В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава государства отметил, что пока все тесты были отрицательными
Российский президент Владимир Путин сдает тесты на коронавирусную инфекцию каждые три-четыре дня. В интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1» глава государства отметил, что пока все тесты были отрицательными.
Владимир Путин отметил, что дистанционная работа во время пандемии стала для него «в известной степени испытанием», поскольку он любит напрямую общаться с людьми. Однако после заражения коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина «президент обязан действовать очень аккуратно».
Сейчас президент продолжает работать в своей подмосковной резиденции Ново-Огарево. Ранее СМИ сообщали, что на территории резиденции установили специальный дезинфицирующий туннель, через который проходят все посетители.