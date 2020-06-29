Экологи зафиксировали сброс загрязненной воды в озеро Пясино сотрудниками предприятия «Норникеля»
Активисты «Гринпис» и журналисты зафиксировали сброс содержимого хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ), принадлежащей «Норильскому никелю», в ледниковое озеро Пясино
Активисты «Гринпис» и журналисты зафиксировали сброс содержимого хвостохранилища Талнахской обогатительной фабрики (ТОФ), принадлежащей «Норильскому никелю», в ледниковое озеро Пясино.
Экологи сообщают, что жидкость из хранилища выкачивалась насосами и сливалась в тундру. Токсичная вода ручьями стекала в реку Хараелах, которая впадает в реку Норильскую, а та — в озеро Пясино. В это же озеро в конце мая попало топливо после аварии на ТЭЦ-3 АО «НТЭК», которое входит в «Норникель».
Экологи и журналисты «Новой газеты» вызвали на место происшествия МЧС и полицию. В свою очередь сотрудники «Норникеля» отказались комментировать сброс воды, однако прекратили слив и начали демонтаж трубы с использованием экскаватора.
В «Гринпис» отметили, что неприятный запах в районе слива и погибшие деревья дают основания предполагать, что сливаемая вода сильно загрязнена. Экологи взяли пробы, которые будут направлены в лабораторию. Кроме того, Greenpeace направил заявление в Генеральную прокуратуру с просьбой проверить факт нарушения природоохранного законодательства.
Ранее сообщалось, что журналисты и депутат Мосгордумы Сергей Митрохин пытались отвезли в Москву на исследование пробы воды и почвы в Норильске, однако сделать это им помешали сотрудники службы безопасности аэропорта. Начальник смены заявил, что только «Норникель» может решать, кто и что будет вывозить из Норильска.
В свою очередь в пресс-службе «Норникеля» сообщили «Медиазоне», что ответственных за нарушение отстранили от работы. В компании пояснили, что руководство Талнахской обогатительной фабрики решило откачать «техническую воду» с территории предприятия.