Мэр Москвы заявил об улучшении ситуации с коронавирусом в столице
Мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценил отмену ряда карантинных ограничений по коронавирусу. Градоначальник заявил, что после введенных послаблений «ничего ужасного» не произошло
Мэр Москвы Сергей Собянин положительно оценил отмену ряда карантинных ограничений по коронавирусу. Градоначальник заявил, что после введенных послаблений «ничего ужасного» не произошло.
«Многие даже потирали ручки, говорили: „Вот, смотрите, преждевременно все сделали, не надо было этого делать. Вот сейчас что-то ужасное будет“. Ничего ужасного не произошло», - заявил Сергей Собянин и добавил, что ситуации, «когда было крайне опасно», прошли.
Московский мэр также сообщил, что за последнюю неделю число заразившихся коронавирусом и число госпитализированных значительно уменьшилось. «Ситуация улучшается неделя за неделей», - отметил Собянин, слова которого приводит РБК.
По данным на утро 28 июня, за прошедшие сутки было выявлено 717 новых случаев заражения коронавирусом.