28 июня 17:54
Центризбирком сообщил о получении 113 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам
Глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что среди поступивших жалоб было два обращения не только о принуждении к участию в голосовании, но и к голосованию за поправки
Центризбирком сообщил о получении 113 жалоб от граждан на принуждение к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.
Глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что среди поступивших жалоб было два обращения не только о принуждении к участию в голосовании, но и к голосованию за поправки. Еще 26 жалоб связаны с наблюдением на голосовании, а четыре жалобы связаны с теми или иными затруднениями для людей с ограниченными возможностями.
В 13 случаях граждане жаловались на некорректную проверку паспортов и отсутствие наблюдателей.
По состоянию на утро 28 июня в Центризбирком поступило 389 783 обращений, из которых якобы только 2,36% касаются проблем с голосованием и нарушений.
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