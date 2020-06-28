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28 июня 17:54

Центризбирком сообщил о получении 113 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам

Глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что среди поступивших жалоб было два обращения не только о принуждении к участию в голосовании, но и к голосованию за поправки

Центризбирком сообщил о получении 113 жалоб на принуждение к голосованию по поправкам

Центризбирком сообщил о получении 113 жалоб от граждан на принуждение к участию в голосовании по поправкам в Конституцию.

Глава комиссии Элла Памфилова сообщила, что среди поступивших жалоб было два обращения не только о принуждении к участию в голосовании, но и к голосованию за поправки. Еще 26 жалоб связаны с наблюдением на голосовании, а четыре жалобы связаны с теми или иными затруднениями для людей с ограниченными возможностями.

В 13 случаях граждане жаловались на некорректную проверку паспортов и отсутствие наблюдателей.

По состоянию на утро 28 июня в Центризбирком поступило 389  783 обращений, из которых якобы только 2,36% касаются проблем с голосованием и нарушений.

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