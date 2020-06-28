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28 июня 09:47

Европейские ученые зафиксировали превышение уровня радиации на границе с Россией

Издание The Barents Observer сообщает, что повышение уровня радиации было зафиксировано в начале июня в Норвегии недалеко от границы с российским Кольским полуостровом. Специалисты обнаружили йод-131

Европейские ученые зафиксировали превышение уровня радиации на границе с Россией

Датчики радиационного мониторинга в Норвегии, Финляндии и Швеции зарегистрировали незначительное превышение уровня радиоактивных веществ.

Издание The Barents Observer сообщает, что повышение уровня радиации было зафиксировано в начале июня в Норвегии недалеко от границы с российским Кольским полуостровом. Специалисты обнаружили йод-131.

Кроме того, в середине июня в Финляндии и Швеции обнаружили радионуклиды цезия, кобальта и рутения — цезий-134, цезий-137, кобальт-60 и рутений-103.

Голландский Национальный институт здоровья и окружающей среды проверил полученные данные и пришел к выводу, что радионуклиды поступили со стороны западной части России. Предположительно,  радиоактивные вещества появились в воздухе после повреждения топливного элемента на АЭС.

Одновременно с этим европейские специалисты отметили, что количество изотопов незначительно, поэтому не угрожает окружающей среде или здоровью людей.

Источник изотопов обнаружен в районе, который включает Балтийское море, страны севера Европы, а также часть запада России в районе Санкт-Петербурга.

Между тем, в Росгидромете сообщили, что не выявили превышения уровня радиоактивных частиц в районе Балтийского моря, а в «Росэнергоатоме» заверили, что не фиксировали в июне происшествий на Ленинградской и Кольской АЭС.

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