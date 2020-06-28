28 июня 09:14
Калифорнийские ученые обнаружили у коронавируса «зловещие щупальцы»
Эти щупальцы вирус протягивает к здоровым клеткам человека, что и объясняет высокую скорость поражения организма инфекцией
Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Франциско обнаружили, что коронавирус COVID-19 имеет отростки, похожие на «зловещие» щупальцы. Эти щупальцы вирус протягивает к здоровым клеткам человека, что и объясняет высокую скорость поражения организма инфекцией.
Издание Financial Times со ссылкой на ученых сообщает, что существуют нити, «которые протыкают дыры в других клетках, и вирус проходит через отверстие от клетки к клетке». Это ускоряет заражение и поражение вирусом организма человека.
Данное открытие позволило ученым сделать вывод, что для борьбы с коронавирусной инфекцией можно использовать препараты для лечения онкологических заболеваний.