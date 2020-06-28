Журналистам и экологам запретили вывозить пробы почвы и воды из Норильска
Сотрудники экологической организации «Гринпис» в присутствии журналистов отобрали пробы из озера Пясино и реки Пясина, а затем передали их депутату Мосгордумы Сергею Митрохину. Политик должен был отвезти пробы в столицу на исследование
Журналисты «Новой газеты» прибыли в Норильск, чтобы взять пробы воды и почвы после крупного разлива топлива в городе, но не смогли их вывезти в Москву.
Сотрудники экологической организации «Гринпис» в присутствии журналистов отобрали пробы из озера Пясино и реки Пясина, а затем передали их депутату Мосгордумы Сергею Митрохину. Политик должен был отвезти пробы в столицу на исследование, однако в аэропорту Норильска его остановили сотрудники службы безопасности.
Сотрудники пояснили, что депутат должен был оформить разрешение на вывоз проб в департаменте безопасности Норникеля, «так как „Норникель“ решает, что можно вывозить, а что нет». Напомним, что ТЭЦ-3, на которой произошла авария и разлив топлива, принадлежит дочернему предприятию «Норникеля» - АО «НТЭК».
Взятые экологами пробы в аэропорту проверили спектрометром и не обнаружили опасных веществ. Тем не менее, начальник смены Александр Стебаев заявил, что в полицию якобы поступил анонимный звонок о попытке провоза горюче-смазочных веществ рейсом в Москву. Сотрудник службы авиационной безопасности заявил, что пробы нужно изъять. Эколог «Гринпис», находившийся в аэропорту вместе с Митрохиным, отказался лететь и уехал с пробами из аэропорта, сообщает «Новая газета».
Напомним, в результате аварии на ТЭЦ-3 в конце мая произошел разлив 20 тысяч тонн дизельного топлива. Не менее 17 тысяч тонн нефтепродуктов попали в почву и водоемы. Позже появилась информация о том, что топливо попало и в ледниковом озере Пясино.