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27 июня 17:49

В Бугульме суд оправдал местного жителя, признавшегося в изнасиловании малолетней дочери

В Бугульме суд оправдал 27-летнего местного жителя, который обвинялся в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Мужчина в ходе судебного разбирательства признал свою вину

В Бугульме суд оправдал местного жителя, признавшегося в изнасиловании малолетней дочери

В Бугульме суд оправдал 27-летнего местного жителя, который обвинялся в изнасиловании полуторагодовалой дочери. Мужчина в ходе судебного разбирательства признал свою вину.

Согласно материалам следствия, 27 октября 2019 года мужчина находился дома с тремя детьми. Вечером он позвонил супруге, которая была на работе, и сообщил, что у младшей дочери началось кровотечение. Ребенка отвезли в местную ЦРБ, а врач-гинеколог обнаружил характерные для насилия травмы.

В отношении отца по заявлению супруги было возбуждено уголовное дело по статье «Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста».

На допросе мужчина сначала рассказал, что хотел поменять дочери подгузник, но случайно травмировал ее. Однако затем он признался, что был зол на жену и решил ей отомстить, совершив насильственные действия в отношении ребенка. «Просто психанул», — сказал он в суде

Суд пришел к выводу, что у подсудимого не было желания удовлетворить свои сексуальные потребности. Следовательно, состава преступления в его действиях не было. Мужчину оправдали и освободили.

Прокуратура намерена обжаловать приговор, поскольку прямой умысел подсудимого был доказан показаниями матери ребенка, фельдшера скорой помощи и показаниями самого обвиняемого. Кроме того, эксперт подтвердил возможность травмирования органов девочки тем способом, о котором заявил сам же подсудимый.

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