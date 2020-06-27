Бизнес-авиация во время пандемии коронавируса в два раза увеличила количество рейсов
Поскольку российские власти приостановили международное авиасообщение, но не закрыли воздушные границы, то желающим улететь за границу приходится тратиться на услуги бизнес-авиации
Бизнес-авиация за время пандемии коронавируса в два раза нарастила число рейсов, в том числе за границу. Поскольку российские власти приостановили международное авиасообщение, но не закрыли воздушные границы, то желающим улететь за границу приходится тратиться на услуги бизнес-авиации.
Так, количество перелетов на бизнес-джетах из аэропортов Москвы выросло с апреля до середины июня более чем в два раза - с 400 до примерно 850 рейсов в месяц. При этом в крупнейшем московском терминале для бизнес-авиации «Внуково-3» количество перелетов в июне (по сравнению с апрелем) выросло почти в три раза. Во «Внуково» сообщили РБК, что половина рейсов приходится на за границу.
В связи с действием карантинных ограничений, на каждый частный рейс приходится оформлять отдельное разрешение у Росавиации. Но поскольку у бизнес-авиации все рейсы выполняются как чартерные, для них действует упрощенная схема выдачи разрешения на вылет. Однако сейчас в заявлении на полет на каждого пассажира необходимо указывать цель поездки, например, выезд на лечение.
Кроме того, возможность улететь зависит в первую очередь от принимающей стороны. В Европу могут улететь только граждане стран или обладатели вида на жительство, а для поездки в США, Турцию или Великобританию - достаточно туристической визы.