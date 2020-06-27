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Экономика
Каждый пятый россиянин хочет уехать из страны навсегда
27 июня 02:03

Российские туроператоры начали отменять забронированные клиентами туры за границу на июль

Крупные российские туроператоры начали отменять забронированные клиентами туры за границу с датами заездов на июль. Такое решение было принято компаниями в связи с отсутствием информации от властей о сроках открытия границ

Российские туроператоры начали отменять забронированные клиентами туры за границу на июль
Фото: theworldnews.net

Крупные российские туроператоры начали отменять забронированные клиентами туры за границу с датами заездов на июль. Такое решение было принято компаниями в связи с отсутствием информации от властей о сроках открытия границ, которые были закрыты из-за пандемии коронавируса.

Портал TourDom.ru сообщает, что туроператор Coral Travel сообщила розничным партнерам об аннулировании путевок за границу вплоть до конца июля «в связи с рекомендацией Ростуризма воздержаться от поездок за пределы России».

Туроператор PEGAS Touristik начал предлагать своим туристам перебронировать ранее купленные путевки за границу с вылетами до 31 июля на отечественные курорты.

Ранее глава Минтранса РФ Евгений Дитрих заявил, что «еще жива надежда» на возобновление международных авиарейсов в июле, однако сначала надо обеспечить безопасность внутренних перелетов.

Между тем, власти стран Евросоюза, Турции и Туниса объявили о сохранении запрета на въезд для российских граждан в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой по коронавирусу в РФ.

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