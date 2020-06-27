Российские власти впервые отчитались перед ООН об успехах в ликвидации нищеты
Российские власти направили в ООН отчет о борьбе с нищетой, в котором указали о достижении основных параметров цели по ликвидации крайней бедности населения. Это первый национальный доклад по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР)
Российские власти направили в ООН отчет о борьбе с нищетой, в котором указали о достижении основных параметров цели по ликвидации крайней бедности населения. Это первый национальный доклад по выполнению Целей устойчивого развития (ЦУР), который подготовил Аналитическим центром при правительстве РФ с участием Минэкономразвития, МИД и Росстата.
В докладе говорится, что по каждой из заявленных целей Россия в последние годы показывала позитивные результаты. Чиновники особо отметили успехи в ликвидации нищеты, повышении качества образования и экономическом росте, сообщает ТАСС.
В правительстве отметили, что в 2018 году доля малоимущего населения с доходами ниже прожиточного минимума составила 12,6%. При этом «проводимая в стране эффективная политика в сфере борьбы с бедностью предусматривает снижение к 2024 году национального уровня бедности как минимум в два раза».
Кроме того, в 2018 году уровень распространенности недоедания был самым низким - около 1,6% среди лиц старше 18 лет. Остро отсутствие продовольственной безопасности ощущали на себе только 0,3% россиян, а умеренно или остро - 6,2%.
Отметим, что в 2015 году государства-члены ООН приняли Повестку дня в области устойчивого развития до 2030 года, которая подразумевает достижение некоторых целей, направленных на ликвидацию нищеты, сохранение ресурсов планеты и обеспечение благополучия для всех. Каждая из 17 целей содержит ряд показателей, которые должны быть достигнуты в течение 15 лет.