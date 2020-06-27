Власти Евросоюза решили оставить закрытыми свои границы для граждан России
Евросоюз согласовал список иностранных государств, гражданам которых с 1 июля будет разрешено посещать страны союза. В этот перечень вошли 18 стран, где эпидемиологическая обстановка по коронавирусу считается относительно благоприятной
Евросоюз согласовал список иностранных государств, гражданам которых с 1 июля будет разрешено посещать страны союза. В этот перечень вошли 18 стран, где эпидемиологическая обстановка по коронавирусу считается относительно благоприятной.
Агентство Bloomberg сообщает, что с 1 июля Евросоюз, в частности, откроет свои границы для граждан Канады, Японии и Южной Кореи. Для россиян и американцев запрет на въезд пока сохраняется в связи с сохраняющимися высокими показателями прироста заболевших.
Также сообщается, что Евросоюз пока не принял окончательного решения о снятии запрета на въезд для граждан Китая в связи с информацией о новых вспышках заражения COVID-19.
Власти ЕС заявили, что список стран, гражданам которых разрешат въезд, будет постоянно обновляться в соответствии с изменением эпидемиологической обстановки. Как только станет очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России улучшилась, она войдет в перечень, сообщил источник в делегации одного из государств ЕС.