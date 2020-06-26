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26 июня 20:19

Участник парада на Красной площади: «У армии России иммунитет к коронавирусу»

Солдаты-срочники, принявшие участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, на условиях анонимности дали комментарии по поводу прохождения службы во время пандемии

Участник парада на Красной площади: «У армии России иммунитет к коронавирусу»

Солдаты-срочники, принявшие участие в параде Победы на Красной площади 24 июня, на условиях анонимности дали комментарии по поводу прохождения службы во время пандемии.

Подготовка к параду Победы, как и в предыдущие годы, длилась несколько месяцев, но в этом году она пришлась на самый разгар пандемии COVID-19. Надлежащего медицинского контроля, по словам солдат, не было.

«Не знаю, почему, но у армии России, видимо, «иммунитет» к коронавирусу», – предположил военнослужащий Кантемировской танковой дивизии, также принимавшей участие в параде на Красной площади. По его утверждению, дистанцию никто не соблюдал, ограничений в отношении столпотворений тоже не было: «В столовой более ста человек, все близко друг к другу, а это закрытое помещение – никаких мер не приняли».

Хотя перед проведением парада Минобороны сообщило о мерах по профилактике COVIDа в воинских частях при перемещении и в пунктах дислокации, а также о круглосуточных медицинских пунктах в местах каждого парадного расчета, по словам самих военнослужащих, «не было никаких мер предосторожности».

Несмотря на это, построение на плацу дивизии, репетиции строевого марша длительностью в несколько часов и тренировки в усиленном режиме в течение долгих месяцев никто не отменял. «Раньше самую простую медицинскую маску носили по несколько дней – пока не износится внешне, а в июне вообще перестали носить, хотя вирус, кажется, никуда не пропал», – рассказал один из солдат.

«Для выполнения задачи командования нужно определенное количество человек: бывает такое, что сегодня ты не участвуешь в подготовке, а завтра уже маршируешь в строю, просто потому что нужно набрать народ. Это обычная практика», – добавил он. Отказаться участвовать в подготовке или самом параде в целях сохранения здоровья нельзя: «сверху» поступила задача, которую необходимо выполнить.

На вопрос о состоянии здоровья участники парада отвечали неуверенно: одни говорили об усталости от беспрерывных тренировок, другие вспоминали, как сослуживцы падали в обморок от длительного стояния на солнцепеке. «Насчет статистики зараженных не знаю», – рассказал один из участников парада корреспонденту Общей Газеты, – «Даже не знаю, есть ли вообще эта статистика… Нам не говорили».

«На параде все были без масок: и ветераны, и гости, и даже сам президент», – возведя глаза к небу, произнес срочник.

В параде Победы 24 июня приняли участие около 14 тысяч военнослужащих, среди которых были представители воинских подразделений не только России, но и некоторых иностранных государств: Китая, Индии, Армении, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Монголии, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана, Сербии и Белоруссии.

По окончании парада никаких мер профилактики, по словам солдат, принято не было. Правда еще в начале июня глава Минобороны России Сергей Шойгу сообщил, что «вспышек коронавируса в воинских частях удалось избежать». Получается, что армия – одно из самых безопасных мест в России.

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