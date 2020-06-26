Фигурантов дела «Седьмой студии» приговорили к условным срокам и штрафам
Мещанский райсуд Москвы огласил приговор по делу «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к 3 годам условного срока и штрафу в размере 800 тысяч рублей
Мещанский райсуд Москвы огласил приговор по делу «Седьмой студии». Режиссер Кирилл Серебренников признан виновным в мошенничестве в особо крупном размере и приговорен к 3 годам условного срока, а также штрафу в размере 800 тысяч рублей.
Бывший генеральный директор «Седьмой студии» Юрий Итин и бывший генеральный продюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский также приговорены к условным срокам. Итину назначили 3 года условно и штраф в размере 200 тысяч рублей, а Малобродскому – 2 года условно и штраф в 300 тысяч рублей. Экс-сотруднице Минкультуры Софье Апфельбаум суд назначил штраф в 100 тысяч рублей, но сразу же освободил от его уплаты в связи с истечением срока давности. Перед оглашением приговора суд переквалифицировал Апфельбаум обвинение с мошенничества на халатность.
К Серебренникову, Итину и Малобродскому также предъявлен гражданский иск от Минкультуры о возмещении 128 млн рублей. На имущество подсудимых сохраняется арест до исполнения имущественных взысканий.
Гособвинение просило для Серебренникова наказания в виде лишения свободы на 6 лет, для Алексея Малобродского – 5 лет, для Юрия Итина и Софьи Апфельбаум – по 4 года.
Отметим, что с утра возле здания Мещанского суда собрались сотни неравнодушных людей, которые пришли поддержать фигурантов дела «Седьмой студии». Около суда были замечены известные актеры и режиссеры.
По версии следствия, с 2011 по 2014 год руководство организации «Седьмая студия» присвоило 133 из 214 млн рублей, выделенных из бюджета на проект «Платформа» по популяризации театрального искусства. Обвиняемые своей вины не признали.