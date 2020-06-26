Сочинские санатории отказываются пускать отдыхающих без справок об отсутствии COVID-19
Администрации многих санаториев требуют от туристов справки об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении, а многие отдыхающее не готовы предъявлять такие документы
Сочинские санатории отказываются принимать туристов из других городов даже после снятия карантинных ограничений в Краснодарском крае.
«Московский комсомолец» сообщает, что администрации многих санаториев требуют от туристов справки об отсутствии коронавируса и чистом эпидокружении, а многие отдыхающее не готовы предъявлять такие документы.
Жительница Московской области рассказала изданию, что приехала в санаторий вместе с семьей, но сотрудники их не пустили без результатов тестирования на коронавирус. «По прилете нам сказали, что не пустят, пока не сдадим анализы — но где их можно сдать?» - заявила женщина.
Как показала практика, большинство отдыхающих не знают о необходимости предъявить результаты анализов и даже не знают, где их можно сдать. При этом председатель Общественного совета Ростуризма Дмитрий Богданов заявил, что все объекты размещения должны заранее информировать о таких нюансах своих клиентов. Чиновник отметил, что такие требования предъявляют не только санатории, но также все отели и гостевые дома.
В Ассоциации туроператоров России в свою очередь разъяснили, что туристы должны сдать тест и получить справку об отсутствии COVID-19, а также получить справку об эпидобстановке. Для этого им нужно обратиться в поликлинику по месту жительства либо на горячую линию Роспотребнадзора в своем регионе.