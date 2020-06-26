26 июня 15:59
Полицейские пришли к Павлу Лобкову по делу о его двойном голосовании по поправкам в Конституцию
Телеведущий «Дождя» Павел Лобков сообщил о визите сотрудников полиции в рамках проверки по факту его двойного голосования по поправкам в Конституцию. Журналист отказался пускать силовиков в квартиру без адвоката
Телеведущий «Дождя» Павел Лобков сообщил о визите сотрудников полиции в рамках проверки по факту его двойного голосования по поправкам в Конституцию. Журналист отказался пускать силовиков в квартиру без адвоката.
«Я жду юриста, полицейские за дверью, я пока дома. Сказали, чтобы собрать у меня показания», - заявил Павел Лобков.
Ранее полицейские вызвали на беседу эксперта движения «Голос» Василия Вайсенберга, который ранее сообщил, что граждане могут дважды проголосовать по поправкам – на избирательном участке и в электронной форме.
Напомним, что в полиции и Центризбиркоме двойное голосование по поправкам в Основной закон назвали провокацией. Правоохранительные органы пригрозили журналисту уголовным делом.
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