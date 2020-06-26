Сотрудники лаборатории ГКБ им. Виноградова пожаловались президенту на отсутствие стимулирующих выплат
Сотрудники лаборатории ГКБ имени Виноградова написали открытое письмо президенту Владимиру Путину и мэру столицы Сергею Собянину, в котором сообщили об отсутствии стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами
Сотрудники лаборатории ГКБ имени Виноградова написали открытое письмо президенту Владимиру Путину и мэру столицы Сергею Собянину, в котором сообщили об отсутствии стимулирующих выплат за работу с коронавирусными пациентами. Специалисты отметили, что работают с опасным биоматериалом, однако столичные власти фактически обесценивают их труд и риски для здоровья.
Фельдшер-лаборант Анна Павлова сообщила «МБХ медиа», что сотрудникам лаборатории были не полностью выплачены президентские надбавки за риск заражения COVID-19 за работу с опасным биоматериалом.
Среднему медперсоналу должны были выплатить 50 тысяч рублей, а врачам - по 70 тысяч. Но в итоге сотрудникам стали высчитывать «какие-то 30% из отработанного времени», в результате чего они не получили обещанных выплат в полном объеме.
В письме на имя президента и мэра говорится, что медики самостоятельно переносят зараженный и опасный биоматериал, вручную собирают мазки на коронавирус и отправляют их на диагностику. При этом полных выплат за работу с коронавирусными больными они не получили. Сотрудники лаборатории считают действия руководства больницы «обесцениванием их работы, здоровья и жизни».