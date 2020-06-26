Мэр Москвы Сергей Собянин пообещал «бить по рукам» причастных к принуждению граждан к голосованию
Сергей Собянин после заявления президента о недопустимости приписок и нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию пообещал «бить по рукам» всех, кто принуждает граждан к голосованию
Мэр Москвы Сергей Собянин после заявления президента Владимира Путина о недопустимости приписок и нарушений на голосовании по поправкам в Конституцию пообещал «бить по рукам» всех, кто принуждает граждан к голосованию.
«Это моя принципиальная позиция - люди должны голосовать добровольно. Их никто не должен принуждать, а кто будет принуждать, [тех] будем бить по рукам», - заявил столичный градоначальник в эфире телеканала «Россия 24».
При этом власти считают фейком многочисленные жалобы сотрудников бюджетных организаций на принуждение к голосованию и регистрации на портале mos.ru для участия в электронном голосовании.
Между тем, проведенное фоноскопическое исследование подтвердило информацию о принуждении московских учителей к участию в голосовании по поправкам со стороны замглавы департамента образования столицы Марины Смирницкой.
Ранее юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь разместила в интернете аудиозапись, на которой тогда еще предположительно замглавы Депобразования говорит, что все проживающие в Москве сотрудники должны зайти и зарегистрироваться на голосование за Конституцию в электронной форме. «Московская область также заходит сегодня и регистрируется, что она будет голосовать на участках 1178 или 1179. После регистрации в общий чат скинуть информацию», - говорит женщина.
Сама Смирницкая заявила в интервью государственному телеканалу Russia Today, что «кто-то прикрывается ее именем». Однако заказанная Любовью Соболь фоноскопическая экспертиза записи с принуждением голосовать по поправкам, видеоролика со Смирницкой и запись с совещания с участием чиновницы подтвердила, что голос на всех трех записях принадлежит одному человеку.