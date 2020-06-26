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26 июня 14:31

Минтранс России не исключил возобновления международных авиарейсов в июле

Министерство транспорта России сообщило, что международное авиасообщение, прерванное в связи с пандемией, может быть возобновлено до конца июля текущего года

Минтранс России не исключил возобновления международных авиарейсов в июле

Министерство транспорта России сообщило, что международное авиасообщение, прерванное в связи с пандемией коронавируса, может быть возобновлено до конца июля текущего года.

Глава ведомства Евгений Дитрих сообщил РИА Новости, что возобновление рейсов за границу состоится лишь после того, как будет обеспечена безопасность авиаперевозок внутри страны.

Ранее глава Росавиации Александр Нерадько предложил в первую очередь возобновить полеты российских авиакомпаний в страны СНГ. В остальные иностранные государства федеральное агентство предлагает возобновлять рейсы в зависимости от эпидемиологической обстановки.

При этом в авиакомпаниях рассчитывают на восстановление полетов в европейские страны, так как осуществление рейсов в государства СНГ не сильно улучшит финансовое положение перевозчиков.

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