В Госдуме предложили передавать просроченные продукты на корм животным
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил законопроект, который предлагает перерабатывать некачественные и просроченные продукты питания в удобрения и биогаз
Комитет Госдумы по экологии и охране окружающей среды подготовил законопроект, который предлагает перерабатывать некачественные и просроченные продукты питания в удобрения и биогаз. Также авторы документа предлагают отдавать просрочку на корм животным, сообщают «Ведомости».
Проект закона об обращении с просроченными продуктами питания направлен в Минприроды, Минсельхоз и Минпромторг. Ранее этот документ поддержали в экологической организации «Гринпис».
Депутаты предлагают переложить расходы на экспертизу, хранение, перевозку или уничтожение некачественных пищевых продуктов на переработчиков. Глава комитета по экологии Владимир Бурматов считает, что утилизация продуктов станет выгодна для переработчиков, магазинов, приютов для животных, фермеров и зоопарков.
Действующее законодательство запрещает передачу некачественных продуктов фермам или малоимущим. Опасные для человека продукты должны быть захоронены на мусорных полигонах или утилизированы, но по факту такая переработка не налажена должным образом.
Представители торговых сетей «Пятерочка» и «Перекресток» заявили, что уже сейчас передают на корм животным непроданные продукты, но не просроченные, а потерявшие товарный вид.