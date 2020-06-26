Дмитрий Песков посетовал на «зашкаливающее» количество фейков вокруг голосования по поправкам в Конституцию
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожаловался на «зашкаливающее» количество фейковых сообщений о голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пожаловался на «зашкаливающее» количество фейковых сообщений о голосовании по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ.
Дмитрий Песков заявил агентству ТАСС, что Кремль не готов воспринимать «обезличенную информацию» о нарушениях во время голосования, однако конкретные сведения об этом должны обязательно передаваться в Центризбирком.
Представитель Кремля также напомнил недавнее заявление Владимира Путина о приоритете абсолютной легитимности голосования по поправкам и недопустимости каких-либо приписок, в частности, завышения явки избирателей.
Голосование по поправкам в Конституцию продолжается уже вторые сутки, а россияне выкладывают видео и фотографии избирательных участков, которые были организованы на улице в связи с пандемией коронавируса. Так, гражданам предлагается проголосовать на лавочках, пеньках, в палатках, в багажнике автомобиля и кузове газели. При этом глава Центризбиркома уверяет, что «у нас никто не голосует на лавочках и в багажниках машин».