Хакеры обошли защиту операционной системы iOS 14 и взломали iPhone
Хакерам смогли обойти защиту операционной системы iOS 14 и взломать смартфон iPhone с новой версией ОС. Взлом произошел примерно через неделю после выхода бета-версии операционной системы
Хакерам смогли обойти защиту операционной системы iOS 14 и взломать смартфон iPhone с новой версией ОС. Взлом произошел примерно через неделю после выхода бета-версии операционной системы.
Издание iPhoneHacks сообщает, что хакерам удалось взломать iOS 14 с помощью уязвимости checkm8, которая связана с памятью гаджета. Участники проекта checkra1n продемонстрировали в своих Twitter-аккаунтах скриншоты рабочих столов iPhone с установленным на них магазином Cydia, необходимым для скачивания ПО на взломанные устройства. Джейлбрейк специалисты смогли установить на выпущенный в 2017 году iPhone X, работающий на бета-версии iOS 14.
Издание отмечает, что сейчас возможен взлом только iPhone X и смартфонов более ранней версии, поскольку эксплойт checkm8 затрагивает устройства, выпущенные до 2017 года. на более современных гаджетах хакерам придется взламывать iOS 14 за счет поиска новых уязвимостей, сообщает «Лента.ру».