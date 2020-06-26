Московские власти разрешили противникам поправок в Конституцию провести митинг, но уже после голосования
Мэрия Москвы согласовала проведение митинга против принятия поправок в Конституцию РФ. Мероприятие пройдет в гайд-парке в «Сокольниках» 4 июля в 13 часов. Митинг состоится уже после того, как завершится голосования по поправкам
Мэрия Москвы согласовала проведение митинга против принятия поправок в Конституцию РФ. Мероприятие пройдет в гайд-парке в «Сокольниках» 4 июля в 13 часов. Митинг состоится уже после того, как завершится голосования по поправкам.
Координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов написал в Facebook, что акция протеста согласована на тысячу человек с учетом соблюдения требования о социальной дистанции.
Акция под лозунгом «Мы не голосовали за обнуление Путина!» станет первым политическим митингом в Москве после самоизоляции, связанной с коронавирусом, отметил оппозиционер.
Участники митинга выступят не только против поправки об обнулении президентских сроков Владимира Путина, но также против политических репрессий и преследования оппозиции.
Напомним, что противники поправок в Конституцию планировали провести митинг 27 июня, однако московские власти отказались согласовать мероприятие в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией по коронавирусу. При этом 24 июня в столице прошел Парад Победы.