Блогер Айза Анохина призналась в публикации поста о поправках в Конституцию за деньги
Популярный блогер в Instagram Айза Анохина, ранее опубликовавшая положительный пост о поправках в Конституцию, призналась, что получила за размещение деньги. Пост, за который блогерку раскритиковали многие подписчики, стоил 400 тысяч рублей
Популярный блогер в Instagram Айза Анохина, ранее опубликовавшая положительный пост о поправках в Конституцию, призналась, что получила за размещение деньги. Пост, за который блогерку раскритиковали многие подписчики, стоил 400 тысяч рублей.
В программе Ксении Собчак Айза Анохина сообщила, что несколько месяцев назад у нее купили рекламу, а ей нужно было просто выложить фотографию в Москве. Заказчики деньги заплатили и пропали. Спустя четыре месяца заказчики вернулись и сказали, что теперь нужно выложить пост про голосование по поправкам в Конституцию. «Я говорю им, что это жесть. 400 тысяч рублей - это мало! Но обратного пути не было», - заявила Анохина. Кто именно заказал у блогерки политическую рекламу, она не сообщила.
Айза Анохина также заявила, что эти поправки принимаются только для того, чтобы обнулить президентские сроки Владимира Путина, но добавила, что лично она не видит другой альтернативы.
Отметим, что позитивные посты о голосовании по поправкам в Конституцию РФ и возможности проголосовать в электронном виде выложили многие популярные Instagram-блогеры, которые специализируются в основном на развлекательном контенте. Помимо Айзы Анохиной такие посты разместили на своих страницах Ксения Бородина, Ольга Бузова, солистка группы «А-Студио» и другие. Большая часть подписчиков в «искренность» этих публикаций не поверила и обвинила блогеров в продажности.