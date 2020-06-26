В Москве учителей и охранников школ протестируют на коронавирус перед ЕГЭ
В Москве сотрудников общеобразовательных школ, в которых пройдет Единый государственный экзамен (ЕГЭ), протестируют на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова
В Москве сотрудников общеобразовательных школ, в которых пройдет Единый государственный экзамен (ЕГЭ), протестируют на коронавирусную инфекцию. Об этом сообщила вице-мэр Москвы Анастасия Ракова.
По словам чиновницы, в тестировании на COVID-19 примут участие около 30 тысяч человек.
«Всех сотрудников, которые будут принимать ЕГЭ - от охранников до учителей - проверят на коронавирус. Такое тестирование будет проходить с 25 по 30 июня», - сообщила Анастасия Ракова, слова которой приводит ТАСС.
Напомним, что ЕГЭ в этом году из-за пандемии коронавируса стартует 3 июля.