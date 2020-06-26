В Омске председатель УИК выиграла квартиру в лотерее для участников голосования по поправкам
В Омске во время голосования по поправкам в Конституцию разыграли квартиру. Один из главных призов выиграла 59-летняя Анна Ганева, которая оказалась председателем участковой избирательной комиссии №1352
В Омске во время голосования по поправкам в Конституцию разыграли квартиру. Один из главных призов выиграла 59-летняя Анна Ганева, которая оказалась председателем участковой избирательной комиссии №1352.
«Мурашки бегают, я в шоке! Конечно, я рада. У меня внучок, ему 11-й класс заканчивать. Надо учиться в городе, а мы в Лузино живем», - заявила счастливая обладательница квартиры. По данным портала NGS55.ru, квартиру председатель УИК получит в микрорайоне «Рябиновка».
Анна Ганева заявила, что хотя и работает председателем УИК, но тоже является избирателем. Следовательно, она имеет право поучаствовать в лотерее.
Всего в лотерее для участников голосования по поправкам будет разыграно 50 тысяч призов, среди которых квартиры, машины и бытовая техника. Розыгрыш проходит при поддержке Союза организаций торговли Омской области и Фонда поддержки регионального сотрудничества и развития.