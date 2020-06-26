26 июня 10:56
В России общее число заразившихся коронавирусом выросло на 6 800 человек
В России за минувшие сутки выявили 6 800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 620 794 человека, из них полностью излечились 384 152 человека
Фото: РИА Новости
В России за минувшие сутки выявили 6 800 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших составляет 620 794 человека, из них полностью излечились 384 152 человека.
За сутки в разных городах страны от COVID-19 скончались 176 человек. За весь период наблюдения за этой болезнью скончались 8 781 человек.
В Москве и Московской области количество новых заражений продолжает снижаться. Так, в столице зарегистрировано 813 новых случаев, а в Подмосковье – 390. В Петербурге за прошедшие сутки выявили 223 новых случаев заражения, в Нижегородской области – 210, в Свердловской области – 193, в Ростовской области – 121, в Красноярском крае – 149, в Ханты-Мансийском АО – 295.