Арестованный аспирант Азат Мифтахов сообщил о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию
Аспирант МГУ имени Ломоносова Азат Мифтахов, арестованный по делу о нападении на офис «Единой России», сообщил о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию
Аспирант МГУ имени Ломоносова Азат Мифтахов, арестованный по делу о нападении на офис «Единой России», сообщил о принуждении к голосованию по поправкам в Конституцию.
Telegram-канал «Помощь Азату Мифтахову» со ссылкой на мать арестованного сообщает, что к аспиранту пять раз обращались сотрудники следственного изолятора с требованием проголосовать. Они также намекали, что в случае отказа у Мифтахова в СИЗО начнутся проблемы.
«Голосование на выборах расценивает как иллюзию справедливости и демократии и не намерен ее поддерживать», - сообщила Гульнур Хусаинова.
Аспирант МГУ Азат Мифтахов является фигурантов уголовного дела о нападении на офис «Единой России». Ему предъявлено обвинение в хулиганстве. Согласно версии следствия, Мифтахов и другие подозреваемые разбили окно в офисе партии власти и бросили в помещение дымовую шашку.